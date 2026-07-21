توفي النجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا كيفن كيغان عن 75 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما أعلنت عائلته، التي قالت في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة كيفن كيغان عن 75 عاما»، مضيفة أن «اللاعب والمدرب السابق لمنتخب إنجلترا كان يصارع السرطان، وكان محاطا بزوجته وابنتيه في لحظاته الأخيرة».



وتابع البيان: «كان كيفن، الفائز بجائزة الكرة الذهبية مرتين، زوجا وأبا وجدا محبوبا للغاية. وتتقدم العائلة بالشكر إلى الفريق الطبي الرائع الذي أشرف على علاجه، على كل ما قدمه من دعم». وأكمل البيان «إنها فترة بالغة الصعوبة للعائلة، وهي تطلب احترام خصوصيتها ومنحها المساحة اللازمة».



وحقق كيغان، المهاجم الشهير بحيويته ونشاطه داخل الملعب والملقب بـ«الفأر الجبار»، لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع ليفربول بين 1971 و1977، قبل انتقاله إلى هامبورغ الألماني عام 1977، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«أ ف ب»، وعاد لاحقا إلى إنجلترا ليلعب مع ساوثهامبتون ونيوكاسل، قبل دخوله عالم التدريب. وقاد نيوكاسل للصعود إلى الدوري الممتاز عام 1993، ورسخه بين أبرز فرق البطولة، حيث لُقّب الفريق بـ«الاستعراضيين» عندما حل وصيفا لمانشستر يونايتد عام 1996. وتولى لاحقا تدريب فولهام (1997-1999)، قبل قيادة منتخب إنجلترا بين عامي 1999 و2000. كما أمضى أربعة أعوام مدربا لمانشستر سيتي (2001-2005)، قبل اختتام مسيرته التدريبية بعودة قصيرة إلى نيوكاسل عام 2008.



وكان كيغان الذي يُعد أحد أبرز لاعبي جيله، قد شُخص بإصابته بسرطان في المرحلة الرابعة وخضع للعلاج في يناير.