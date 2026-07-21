لاندمارك أرابيا تحتفي بأبرز مواهبها في النسخة الافتتاحية من «نجوم لاندمارك»

احتفت شركة «لاندمارك أرابيا» بالنسخة الافتتاحية من منصتها الجديدة «نجوم لاندمارك»، التي تُعنى بتكريم إنجازات أبرز المواهب لديها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث كرّمت 160 خريجاً وخريجة أتموا بنجاح خمسة من برامجها الرائدة في التعليم والتطوير.

وأقيمت حفلات التخرج في مدينتي الرياض والدمام، وجمعت عدداً من الموظفين الذين أكملوا عاماً كاملاً من التعليم المنظم وتطوير القيادات وبناء القدرات المهنية، ضمن برامج الشركة التالية: برنامج تطوير المشرفين، وبرنامج تطوير مديري المتاجر، وبرنامج «سُموّ» لتمكين المرأة القيادية، وبرنامج تطوير مديري المناطق، وبرنامج التميز في الأعمال.

وقد حضر مراسم التخرج كل من آرتي جاغتياني مديرة مجموعة لاندمارك، وتي إس فيدابوري الرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك العربية، وياسر القحطاني نائب الرئيس الأول ورئيس الموارد البشرية في لاندمارك العربية، وعبدالرحمن الدوسري رئيس الشؤون الإدارية في لاندمارك العربية، وبحضور الأمين العام لغرفة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من المسؤولين في الغرف التجارية، بالإضافة إلى وفود حكومية أخرى.

ويأتي «نجوم لاندمارك» ضمن استثمار الشركة الأوسع في تطوير القوى العاملة والتقدّم الوظيفي للمواهب. وخلال العام الماضي، قدّمت «لاندمارك العربية» أكثر من 79,000 فرصة تعليمية لأكثر من 4,290 موظفاً، بما في ذلك 95% من قوتها العاملة السعودية، وهو ما يعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية. وتوظّف الشركة أكثر من 9,700 شخص في مختلف أنحاء المملكة، حيث يشكّل المواطنون السعوديون أكثر من نصف قوتها العاملة.

وقالت آرتي جاغتياني، مديرة مجموعة لاندمارك: «نؤمن في لاندمارك بأن موظفينا هم أعظم مصادر قوتنا، وأن الاستثمار في نموهم أمر أساسي لنجاحنا على المدى الطويل. يحتفي «نجوم لاندمارك» بتفانٍ وطموح وإنجازات الموظفين الذين التزموا بالتعلّم والتطوير المستمرَّين. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تخرّج نحو 1,900 موظف من مبادراتنا التعليمية الرائدة، وارتقى 50% منهم إلى أدوار أكبر داخل المنظمة. ويمثّل الخريجون 160 الذين كُرّموا ضمن «نجوم لاندمارك» الجيل القادم من القادة الذين سيواصلون صناعة نجاحنا المستقبلي.

وقال تي إس فيدابوري، الرئيس التنفيذي لـ «لاندمارك العربية»: «يمثّل «نجوم لاندمارك» احتفاءً بالمواهب الاستثنائية التي تشكّل مستقبل لاندمارك العربية وقطاع التجزئة في المملكة. لقد أظهر هؤلاء الخريجون التزامًا قويًا بالنمو الشخصي والمهني من خلال برامج صُمّمت لبناء القيادة، والتميز التشغيلي، والقدرات المؤهَّلة للمستقبل. ونحن فخورون بتكريم إنجازاتهم، وملتزمون بمواصلة تطوير المواهب السعودية، وتمكين قادة المستقبل، ودعم طموحات رؤية 2030 في مجال رأس المال البشري».

وقد رسّخت «لاندمارك العربية» سمعة قوية في مجال تطوير المواهب وبناء القدرات في المملكة العربية السعودية، حيث حظيت العديد من برامجها التعليمية بتقدير إقليمي ودولي، فقد نال برنامجا تطوير مديري المتاجر (SMDP) وتطوير مديري المناطق (AMDP) تقديرًا من مجموعة براندون هول، في حين حظي برنامج «سُمُوّ» بالتقدير لإسهامه في تطوير القيادات النسائية في المملكة، كما حلت «لاندمارك العربية» ضمن أفضل 5 مؤسسات في الشرق الأوسط في جوائز CIPD للشرق الأوسط عن فئة أفضل مبادرة للتوطين.