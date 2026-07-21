دحضت وزارة الخارجية اليمنية مزاعم مليشيا الحوثي بشأن وجود حصار على اليمن، مؤكدة أنها ليست سوى محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية.

ورحبت الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، مثمنة ما تضمنه من تأكيدات تعكس مواقف المملكة الثابتة والداعمة لليمن وشعبه وحكومته الشرعية.



وثمنت الخارجية اليمنية دور المملكة في دعم مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تبذلها المملكة والرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، بما يعزز أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.



وأشادت الوزارة بما تضمنه بيان الخارجية السعودية من إبراز للانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني ومقدراته الوطنية، والتي أسهمت في تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية وإطالة أمد الصراع.



وأكدت أن المزاعم الحوثية بشأن وجود حصار على اليمن لا تعدو كونها محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية وعرقلة جهود السلام.



ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ومواجهة التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت تأييدها للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وممراتها المائية.



من جانبها، أعربت قطر (الثلاثاء) عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات مليشيا الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.



وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.



وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.