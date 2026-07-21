تشير دراسة علمية حديثة إلى أن فوائد الخضراوات لصحة القلب قد تختلف بين الرجال والنساء، ما يفتح الباب أمام توصيات غذائية أكثر دقة تراعي الاختلافات البيولوجية بين الجنسين.

وأجرى باحثون من أستراليا تحليلًا للأنماط الغذائية لأكثر من 600 شاب وشابة، وكشفت النتائج اختلافات واضحة في تأثير أنواع الخضراوات على مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases، وأظهرت أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء، كانوا أقل عرضة لظهور العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة محيط الخصر، وارتفاع مستويات الكوليسترول غير الصحية، وارتفاع سكر الدم.

في المقابل، حققت النساء أكبر استفادة من تناول الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، إذ ارتبط تناولها بانخفاض مؤشرات الخطر المبكرة للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ولفت الباحثون إلى أن تناول حصة واحدة يوميًا من النوع المناسب من الخضراوات ارتبط بانخفاض ملحوظ في المخاطر الصحية، حتى بين الأشخاص في أوائل العشرينيات من العمر.

وأوضحت الباحثة تيريز أو سوليفان، من معهد أبحاث الابتكار في التغذية والصحة بجامعة إديث كوان في أستراليا، أن النتائج تشير إلى أن الرجال والنساء قد يختلفون في طريقة استقلاب بعض العناصر الغذائية والمركبات النباتية الموجودة في الخضراوات.

وأضافت أن المركبات الموجودة في البقوليات قد يكون لها تأثير أكبر على هرمون التستوستيرون لدى الرجال، بينما قد تؤثر المركبات الموجودة في الخضراوات الصليبية بصورة أكبر على الهرمونات الأنثوية مثل الإستروجين والبروجستيرون.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها، إلا أنهم أشاروا إلى أن البقوليات والخضراوات الصليبية تُعد خيارات غذائية اقتصادية وسهلة الإضافة إلى النظام الغذائي اليومي، بما قد يسهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة.