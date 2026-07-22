أعلن نادي الدرعية تجديد عقد حارس المرمى وقائد الفريق وليد عبدالله لموسم آخر، ويأتي التجديد بعد المستويات الرائعة التي ظهر بها مع الفريق، إلى جانب خبرته الطويلة في الملاعب الرياضية.



من جانب آخر، يخوض فريق الدرعية ثاني مبارياته الودية أمام فريق إف إيه 2000 الدنماركي مساء غد (الخميس) بمعسكر الفريق الكروي الحالي في السويد.



وكان فريق الدرعية افتتح مبارياته الودية (السبت) الماضي، بالفوز على تريليبورغ السويدي بنتيجة 4 - 1.



وسيواصل فريق الدرعية لقاءاته الودية، إذ سيتبقى له مباراتان الأولى أمام فريق الريان القطري 30 يوليو الجاري، والثانية ضد فريق العين الإماراتي 2 أغسطس القادم، خلال معسكره في إسبانيا.



ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الدرعية من معسكرها الخارجي إلى الرياض 2 أغسطس القادم، وسيختتم برنامجه الإعدادي للموسم الجديد بمواجهة فريق الخلود يوم 8 من الشهر ذاته.