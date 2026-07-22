أكدت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز البحث عن سيناريو مختلف ودور قوي يشجعها على العودة إلى السينما، وهو ما وجدته في فيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، مشيرة إلى اشتياقها للقاء جمهورها في صالات السينما بعد سنوات من التركيز على الدراما التلفزيونية.

«فريدة الشندويلي»

وأوضحت ياسمين لـ«عكاظ» أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «فريدة الشندويلي»، وهي امرأة قوية ومستقلة تعمل في تجارة السلاح وتخوض العديد من مشاهد الأكشن، لافتة إلى أنها تقدم لأول مرة مزيجاً من الأكشن والكوميديا بشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

أول تعاون

وعن تعاونها مع أحمد السقا، ذكرت أنها المرة الأولى التي يجتمعان فيها في بطولة فيلم سينمائي رغم تعاونهما سابقاً في مسرحية وإعلان، موضحة أن علاقتهما القائمة على الصداقة جعلت التصوير سهلاً وممتعاً، مع وجود تفكير في تقديم جزء ثانٍ إذا حقق النجاح المتوقع.

وأشارت إلى خضوعها لتدريبات مكثفة استعداداً لمشاهد الأكشن ونفذت معظمها بنفسها بمساعدة ونصائح أحمد السقا، مضيفة أن التصوير كان شاقاً وتسبب لها في كدمات وإرهاق وإصابات يومياً، فيما يقدم الفيلم مفارقة جديدة بتوليها مشاهد الأكشن مقابل ظهور السقا في إطار كوميدي.

وبشأن المنافسة بين الأفلام، شددت على أنها لا تنشغل بالمنافسة ومقارنة أعمالها بالآخرين بل تركز فقط على الاجتهاد وتقديم أفضل ما لديها.