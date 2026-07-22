توفي عازف الساكسفون الأمريكي بلاس جونسون، المعروف بأدائه المنفرد في الموسيقى التصويرية لفيلم «النمر الوردي» (The Pink Panther)، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وفاة قبل أيام من الميلاد

وجاءت وفاة جونسون داخل منزله في حي غراناتا هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قبل أيام من موعد احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، لينتهي فصل طويل من العطاء الفني لعازف ارتبط اسمه بواحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ السينما العالمية.

حصد «غرامي» ورُشح لـ«الأوسكار»

وُلد بلاس جونسون في مدينة دونالدسونفيل بولاية لويزيانا، واشتهر بأدائه المنفرد في موسيقى فيلم «النمر الوردي»، التي سجلها في 1963 بالتعاون مع الملحن الراحل هنري مانشيني.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حصدت الموسيقى التصويرية للفيلم ثلاث جوائز «غرامي»، كما رُشحت لجائزة «الأوسكار»، واحتلت المرتبة العشرين ضمن قائمة المعهد الأمريكي للأفلام لأعظم الموسيقى التصويرية على الإطلاق. وبدأ جونسون مشواره الموسيقي متأثراً بالأجواء الفنية في عائلته، قبل أن ينتقل إلى مدينة لوس أنجلوس في 1954، إذ أصبح لاحقاً واحداً من أبرز عازفي التسجيلات في استوديوهات الموسيقى الأمريكية.

عزف مع المشاهير

وخلال عقود من العمل، شارك عازف الساكسفون الراحل في تسجيل العديد من الألبومات والأعمال الغنائية مع مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم فرانك سيناترا، وبي بي كينغ، ومارفين غاي، ونات كينغ كول. وترك جونسون بصمته في موسيقى الجاز والريذم أند بلوز، بعدما قدم أعمالاً موسيقية مع أسماء بارزة، ورسخ حضوره بوصفه أحد أبرز عازفي التسجيلات في تاريخ الموسيقى الأمريكية.