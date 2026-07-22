دخل التصعيد بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حدة، بعدما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ الجولة الحادية عشرة من الضربات ضد إيران، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد أمن الملاحة في المنطقة.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، شملت منشآت لتخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، إضافة إلى حظائر للطائرات، مشيرة إلى أن إيران شنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هجمات استهدفت أكثر من 30 سفينة تجارية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تزال منفتحة على الدخول في مفاوضات لتسوية الخلافات، لكنه اتهم طهران بعدم إظهار جدية كافية تجاه مسار الحوار، محذرًا من أن تهديد الممرات المائية الدولية يمثل سابقة خطيرة تهدد قواعد التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن العمليات العسكرية ضد إيران لم تنتهِ، مشيرًا إلى أن طهران ستحتاج سنوات طويلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، ومعلنًا أن واشنطن ستواصل تحركاتها العسكرية.