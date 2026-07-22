أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع مورغان روجرز قادماً من صفوف أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مدة العقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي تشيلسي أن يعلن عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز من أستون فيلا، إذ وقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عقداً حتى عام 2033، وسينضم إلى فريق المدرب تشابي ألونسو قبل موسم 2026-2027».

قيمة الصفقة

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة كلفت خزينة النادي 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، ليصبح روجرز أغلى صفقة شراء في تاريخ النادي اللندني.

أول تعليق من روجرز

من جانبه، قال لاعب الوسط الهجومي مورغان روجرز: «أنا متحمس للغاية، بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر نادٍ في لندن، وهو نادٍ لطالما أعجبت به منذ أن كنت طفلاً، كما أنني متحمس للمشروع مع المدرب الجديد، واللاعبين الذين لدينا، والوجهة التي يتجه إليها النادي، ولهذا السبب أنا هنا، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل».

أرقام اللاعب

وخلال فترة وجوده في أستون فيلا، ساهمت أهدافه وتمريراته الحاسمة في تسجيل 40 هدفاً خلال 85 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاد الفريق للمربع الذهبي، قبل التتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.