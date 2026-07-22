حول آلاف الأرجنتينيين شوارع العاصمة إلى كرنفال من الرقص والغناء والألعاب النارية لاستقبال منتخبهم العائد من المونديال، رغم غياب القائد ليونيل ميسي وخسارة اللقب لصالح إسبانيا.



وكان في استقبال المدرب ليونيل سكالوني واللاعبين سجادة حمراء وعزف عسكري، قبل أن يجوبوا شوارع العاصمة في حافلة مكشوفة وسط هتافات جماهيرية لم تتوقف حتى ساعات الفجر.



يذكر أن المنتخب الإسباني، أحرز لقب بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في نهائي المونديال على ستاد نيويورك نيو جيرسي.



ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في فوزه للاعبه فيران توريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (106) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل من دون أهداف ليحتكم الفريقان لوقتين إضافيين.