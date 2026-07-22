أكد الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا جاهزيته الكاملة لخوض نزاله المرتقب، مشيراً إلى أن فترة الإعداد كانت شاقة على المستويين البدني والذهني، وأنه اعتمد على التدريبات المكثفة إلى جانب التركيز الذهني للحفاظ على أفضل جاهزية ممكنة.



وقال جوشوا في تصريح لـ«عكاظ»: «كان المعسكر صعباً للغاية، وواصلنا دفع أجسادنا إلى أقصى الحدود، فالجسد قادر على تحقيق أشياء مذهلة عندما تستمر في تحديه». وأضاف أن الاستعداد الذهني لا يقل أهمية عن الجانب البدني، موضحاً أنه حرص على الصلاة، والنوم الجيد، والاسترخاء، والمحافظة على الطاقة الإيجابية طوال فترة الإعداد.



وأعرب جوشوا عن سعادته بالعودة إلى جدة، مؤكداً أن هذه المدينة تحمل له الكثير من الذكريات، وأن شغفه بالملاكمة ورغبته الدائمة في الفوز يمثلان أكبر حافز له داخل الحلبة.



كما تطرق إلى انفعاله بعد أحد نزالاته السابقة، موضحاً أن ما حدث كان بدافع الشغف وحب المنافسة، وقال: «تصرفت بدافع الشغف، لكنني عدت الآن لأقدم أفضل ما لدي، وبإذن الله أحقق الفوز، وأظهر بالصورة التي ينتظرها الجمهور».