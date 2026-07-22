خطف النجم العالمي ويل سميث الأنظار مجدداً، لكن هذه المرة لم يكن الأمر مرتبطاً بفيلم جديد أو ظهور فني، بل بإطلالة مختلفة تماماً أثارت فضول جمهوره وأشعلت التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر برأس حليق بالكامل خلال مشاركته في أحد أبرز السباقات العالمية في موناكو.

وظهر ويل سميث (57 عاماً)، بإطلالة جديدة اعتمد فيها حلاقة شعر كاملة، أثناء حضوره فعاليات سباق E1 للقوارب الكهربائية السريعة، ولفت الأنظار بإطلالته غير المعتادة وحضوره اللافت بين المشاركين والضيوف.

وبدا سميث في أجواء مرحة، إذ حرص على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، وابتسم للمصورين ملوحاً بعلامة السلام، كما ظهر إلى جانب أمير موناكو ألبير الثاني، ومؤسس سلسلة السباقات أليخاندرو أجاج، في مشاهد حظيت باهتمام واسع.

ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع قليلة من انتشار مقطع فيديو جمعه بزوجته جادا بينكيت سميث في العاصمة الفرنسية باريس، أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة العلاقة بينهما.

وأظهر الفيديو ويل سميث وهو يتوقف لتوقيع الأوتوغرافات للمعجبين، بينما مرت جادا من خلفه، ولمست ظهره بيدها قبل أن تواصل سيرها، وهو تصرف فتح باب التكهنات والتعليقات بين المتابعين حول علاقتهما، دون أن يصدر أي تعليق من الزوجين بشأن ما أثير.