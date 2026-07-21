تشهد دور العرض السينمائي في المملكة إقبالاً متزايداً مع اتساع الخيارات وتنوع الإنتاجات، فيما تكشف تفضيلات الجمهور السعودي عن ميل واضح نحو أفلام الأكشن والكوميديا، مقابل تراجع الاهتمام بالأعمال الدرامية، وفق توجهات جمهور السينما لعام 2025، التي أعلنتها هيئة الأفلام.

ورصدت «عكاظ» آراء عدد من المواطنين والمواطنات حول نوعية الأفلام التي يفضلون مشاهدتها، والأسماء التي يحرصون على متابعتها في دور العرض، لتؤكد الإجابات أن الضحك والإثارة يتصدران أولويات المشاهد السعودي.

وأجمعت شريحة واسعة من المشاركين، على أن الأفلام الكوميدية تمنحهم متنفساً بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية. وقالت شيرين ثابت، إن الكوميديا تمنح شعوراً بالانبساط والطاقة الإيجابية، فيما ترى، أن أفلام الرعب والدراما لا تناسبها، مؤكدة إعجابها بأعمال تامر حسني، ومحمد سعد، ومحمد هنيدي، إلى جانب إشادتها بما وصلت إليه السينما السعودية من تطور. كما أكد سلطان باجري تفضيله الدائم للأفلام الكوميدية، مع حرصه على متابعة أعمال أحمد حلمي ومحمد ثروت، بينما أشارت أسرار الثقفي إلى أن الكوميديا تساعد على تغيير الأجواء، مع إعجابها بأعمال أحمد حلمي، وأحمد عز، وكريم عبدالعزيز. أما عائشة عبدالعزيز، فأوضحت، أن الكوميديا خيارها الأول، يليها الرعب بحسب الحالة المزاجية، مع تفضيلها لأعمال تامر حسني ومي عمر.

وفي المقابل، حافظت أفلام الأكشن على حضورها القوي، خصوصاً بين الشباب والمجموعات. وأوضحت هناء جبريل، أن اختيارها يعتمد على المرافق والحالة النفسية؛ فالكوميديا تناسب المشاهدة الفردية، بينما تفضل الأكشن مع الأصدقاء، وأفلام الرسوم المتحركة مع الأطفال. أما مؤيد الطيب، فأكد، أنه يختار الأكشن عند المشاهدة بمفرده، ويفضل أعمال دواين جونسون، فيما تتجه اختياراته مع العائلة نحو الكوميديا، خصوصاً الأفلام المصرية لنجوم مثل أحمد عز، وأحمد السقا، ومحمد هنيدي.

وأشار عبدالحميد عطية إلى أنه يجمع بين حبه للأكشن والكوميديا، مفضلاً أعمال كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، ومحمد سعد، ومحمد هنيدي، وتامر حسني، إلى جانب أحمد السقا وياسمين صبري ومي عمر وميرنا جميل. ولم تغب أفلام الرعب والقصص الواقعية عن اهتمامات بعض المشاركين، إذ أوضح موسى الزهراني، أنه يميل إلى الأفلام المستندة إلى أحداث حقيقية، إلى جانب الكوميديا، بينما أكدت صالحة الغامدي، أن الرعب والأكشن يأتيان في مقدمة خياراتها وفقاً للمزاج، مع إعجابها بأعمال أحمد العوضي. كما أشارت سماح الكثيري إلى حرصها على مشاهدة التجارب السينمائية الجديدة، مع تركيزها على أفلام الأكشن والكوميديا لنجوم مثل كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وأحمد السقا.