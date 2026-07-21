أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) توجيهات لإدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض.



وأشاد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال»، بالجهود التي يبذلها عون لتحويل مسار البلاد، موضحاً أنه «قام بعمل رائع».



ولفت إلى أن الهدف من توجيهاته بالسماح لجميع الناقلات الجوية الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان هو تمكين الأمريكيين من زيارة ما وصفها بـ«البلد الجميل»، وأعرب عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوها.



وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قدم خطة تنفيذية شاملة لترمب تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء الوضع العسكري المستقل لـ«حزب الله»، ضمن إطار متكامل لتنفيذ التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها.



واحتوت المصادر الوثيقة التي قدمها عون على خارطة الطريق التنفيذية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الموقع في 26 يونيو، وتحدد الخطوات الأمنية والعسكرية المطلوبة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب الدور المنتظر من الولايات المتحدة في دعم تنفيذها.



وأفادت المصادر بأن الخطة تشدد على ضرورة أن تصبح جميع الأسلحة العسكرية في لبنان تحت السيطرة الحصرية للدولة، بما يشمل إنهاء أي وجود عسكري مستقل خارج المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها البنية العسكرية لـ«حزب الله»، باعتبار أن احتكار الدولة للسلاح يمثل الأساس لاستعادة السيادة الكاملة وتحقيق الاستقرار في الجنوب.



وبحسب المصادر، تقترح الوثيقة أن يبدأ الجيش اللبناني الانتشار في عدد من القرى النموذجية في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعادة تموضع أو انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من تلك المناطق، على أن تتولى المؤسسة العسكرية ضمان خلو هذه المناطق من مقاتلي «حزب الله» وبنيته العسكرية ومستودعات الأسلحة، وتنتقل المسؤولية الأمنية والعسكرية تدريجياً إلى الجيش اللبناني وحده بما يؤدي إلى منع مظاهر التسلح.