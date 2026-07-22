انطلاقاً من التزامه بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز قيمة المنتجات المحلية، يشارك بيت الشاورما في حملة بالتمر أبرك، التي دشنها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بهدف تعزيز استخدام التمور السعودية في الأطباق الغذائية المبتكرة، وترسيخ مكانتها منتجاً وطنياً طبيعياً يدخل في مختلف الصناعات والمنتجات الغذائية.

ويشارك بيت الشاورما امتداداً لدوره كونه علامةً تجاريةً سعوديةً تؤمن بأهمية الاستثمار في المنتجات المحلية (التمور) وإبرازها بمنتجات مبتكرة. وسيتم إطلاق مجموعة من المنتجات الحصرية والمبتكرة التي تمثل أحد أهم المنتجات السعودية المبتكرة والتي تعتمد على نكهة التمور السعودية، في تجربة تجمع بين الأصالة السعودية والابتكار.

ويؤكد بيت الشاورما أن دعمه لحملة «بالتمر أبرك» يأتي انطلاقاً من مسؤوليته تجاه دعم المنتج المحلي، والإسهام في تعزيز مكانة المنتجات السعودية، وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاع الأغذية، بما يعكس جودة المنتج الوطني ويعزز الحضور.