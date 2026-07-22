كشفت الفنانة التونسية لطيفة ملامح ألبومها الغنائي الجديد، مؤكدة أنه يضم تعاونات مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي في إطار استعدادها لطرحه خلال الفترة القادمة.

تعاونات جديدة

وأشارت عبر حسابها على «إنستغرام» إلى أن الألبوم يشهد تعاونها مع عدد من صناع الموسيقى أبرزهم محمد يحيى، وأيمن بهجت قمر، ومحمد رفاعي، ومصطفى حدوته، وتامر علي، وإسلام رفعت، وأحمد عادل، وإبراهيم أردني، ومحمد شافعي، لافتة إلى أن الألبوم يتضمن العديد من المفاجآت وسيتم طرحه قريباً.

عام للتحضير

واستغرقت لطيفة عاماً كاملاً للتحضير للألبوم واختيار الأغنيات وتسجيلها داخل عدد من الاستديوهات، في إطار حرصها على تقديم عمل غنائي متنوع يلبي مختلف الأذواق والأجيال.

وتضع لطيفة حالياً اللمسات النهائية على ألبومها المرتقب استعداداً لطرحه قريباً، وسط اهتمام واسع من جمهورها الذي يترقب أحدث إنتاجاتها الغنائية.

قلبي ارتاح

وكان آخر ألبوم طرحته لطيفة هو «قلبي ارتاح» في يوليو 2025، وضم مجموعة من الأغنيات التي حققت تفاعلاً واسعاً عبر المنصات الرقمية من بينها «قلبي حن»، و«ألف وأرجعله»، و«أنا والله ما أنا» وغيرهم.