ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 76.65 نقطة ليصل إلى مستوى 10775.46 نقطة، بتداولات قيمتها 3.7 مليار ريال.



بلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية 167 مليون سهم، إذ سجلت أسهم 160 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 93 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



أسهم شركات رؤوم، والمملكة، ورعاية، والدوائية، والجزيرة كانت الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم شركات أنابيب الشرق، والأسماك، ومتكاملة، وإنتاج، والخريف الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.72% و9.96%. أما أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والجزيرة، والأهلي، وأرامكو السعودية، فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأنابيب الشرق، والإنماء الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو منخفضاً بمقدار 157.25 نقطة ليصل إلى مستوى 22030.43 نقطة، بتداولات قيمتها 6.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم.