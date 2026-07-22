ارتفعت أسعار الكهرباء الفورية في اليابان إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل موجة حر شديدة، وضعف الين قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، وارتفاع أسعار الوقود.



وبحسب بيانات بورصة الكهرباء اليابانية، التي نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، قفزت أسعار التسليم في اليوم التالي إلى 24.78 ين (15 سنتاً) للكيلوواط/ساعة، مرتفعة 24% عن الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يناير 2023.



ارتفاع الحرارة



وتشير توقعات وكالة الأرصاد الجوية، اليوم، إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من البلاد لتصل إلى 40 درجة مئوية.



ورغم توقعات بانحسار مؤقت لموجة الحر خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط العاصمة، تشير النماذج الجوية إلى عودة درجات الحرارة للارتفاع إلى مستويات غير اعتيادية خلال الأسبوع القادم، مع استمرار الأجواء الحارة في منطقتي كانتو وكانساي حتى مطلع أغسطس القادم.



وفي الوقت نفسه، ساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء، إذ بلغ السعر القياسي الفوري للغاز الطبيعي المسال في سوق اليابان-كوريا 21.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس الماضي.



تكلفة الواردات



وزادت الضغوط على قطاع الطاقة بعد تراجع الين إلى ما دون 163 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام 1986، الأمر الذي رفع تكلفة واردات اليابان من الغاز والفحم، اللذين تعتمد عليهما البلاد بصورة كبيرة في توليد الكهرباء.



من جهتهم، يرى محللون أن استمرار موجات الحر خلال فصل الصيف، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود وضعف الين، قد يبقي أسعار الكهرباء في اليابان عند مستويات مرتفعة خلال الفترة القادمة، وهو ما يزيد الضغوط على شركات المرافق والمستهلكين، ويعزز أهمية الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من أعباء الطاقة على الأسر ودعم استقرار الإمدادات.