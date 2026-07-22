اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية بالمنطقة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بقطاع النقل، وما يحظى به من مشروعات تسهم في تعزيز التنمية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، وفريق العمل بالفرع.

واستعرض أمير نجران تفاصيل تصميم مشروع الطريق الرابط بين منطقتي نجران وجازان (المباشر)، وأثره في تعزيز الربط بين مناطق جنوب المملكة، كما استمع إلى شرح عن أبرز مشروعات الوزارة المنفذة والجاري تنفيذها بالمنطقة، التي تشمل شبكة طرق تمتد لنحو 2869 كيلومتراً، إلى جانب مشروعات تطوير وصيانة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس آل عطشان عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه، ومتابعته المستمرة لمشروعات النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.