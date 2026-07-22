صادرت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة الرقابة المسائية، أكثر من 1300 «سكوتر» مخالف منذ بداية عام 2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وتنظيم استخدام وسائل التنقل الحديثة في الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية كثفت جولاتها الميدانية لرصد المخالفات المرتبطة بتشغيل السكوترات في المواقع العامة، إذ جرى ضبط ومصادرة السكوترات المخالفة بعد تجاوزات من أبرزها القيادة في مواقع غير مخصصة، وإعاقة حركة المشاة، وتعريض مرتادي الحدائق والمتنزهات لمخاطر تؤثر على سلامتهم.

وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمحافظة على سلامة الزوار، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المرافق العامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.

وأشارت أمانة عسير إلى استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يحافظ على المرافق العامة ويضمن حقوق مرتاديها، ويعزز الاستخدام الآمن والمنظم لوسائل التنقل الحديثة.