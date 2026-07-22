تواصل منصة «قبول» مرحلة الفرص المتبقية حتى الثاني من أغسطس مع تحديث المقاعد الشاغرة كل 24 ساعة، لإتاحة فرص جديدة للمتقدمين الذين لم يحصلوا على مقعد دراسي، أو ينتظرون الترقية إلى رغبة أعلى.



وتعمل المنصة على توحيد إجراءات القبول في 28 جهة تعليمية حكومية، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عبر مسار «إمداد» لمرحلة البكالوريوس، فيما تتجاوز الخيارات المتاحة 4000 تخصص أكاديمي ومهني.



وبيّنت «قبول» أن المتقدم يُرشح آلياً عند توفر مقعد دراسي يتوافق مع رغباته التي سجلها سابقاً، وفق الشواغر المتاحة ومعايير المفاضلة والطاقة الاستيعابية لكل جهة تعليمية، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.



ويتلقى المرشح إشعاراً عبر البريد الإلكتروني ورسالة نصية فور منحه فرصة قبول أو ترقية، ويُمنح 24 ساعة فقط لتأكيدها من لحظة وصول الإشعار. وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ إجراء، تُعد الفرصة مرفوضة تلقائياً وتنتقل إلى متقدم آخر.



الرفض لا يمنع المنافسة



المنصة أكدت أن قبول المتقدم فرصة الترقية أو رفضها لا يحرمه من المنافسة على فرص ترقية أخرى قد تظهر لاحقاً خلال المرحلة، ما يمنحه فرصة الوصول إلى رغبة أعلى متى توفر المقعد المناسب.



وتسهم مرحلة الفرص المتبقية في إعادة طرح المقاعد التي تشغر نتيجة اعتذار بعض المقبولين أو عدم تأكيدهم القبول، وتوزيعها آلياً على المستحقين وفق ترتيب الرغبات ونتائج المفاضلة.



وتتطلب المرحلة من المتقدمين متابعة حساباتهم في منصة «قبول» بصورة يومية، إلى جانب مراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية، تجنباً لفقدان أي فرصة بسبب انتهاء مهلة التأكيد المحددة.