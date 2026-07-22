دشن الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي الخياط، بحضور مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام قاندية، والمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي الدكتور سامر أسرة، مشروع «كير لينك»، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة المريض وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية عبر منظومة ذكية توحد التنسيق بين مختلف الإدارات والخدمات.

ويسهم المشروع الذي أطلقه مجمع الملك عبدالله الطبي لتسهيل رحلة المستفيد، من خلال إنشاء مكتب تنسيق ذكي وموحد يربط الجهات ذات العلاقة، في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأداء، وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وأكثر كفاءة.

ويأتي «كير لينك» لتطوير رحلة المريض وتحويلها إلى تجربة سلسة تبدأ من لحظة استقبال الطلب وحتى اكتمال الخدمة، عبر منظومة تعتمد على التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعزز جودة الخدمات، ويمكن من رصد فرص التطوير والتحسين وفق أفضل الممارسات الصحية.

ويقدم المشروع باقة متكاملة من الخدمات تشمل تنسيق النقل الطبي، ومتابعة الإحالات والمواعيد، وخدمات الرعاية المنزلية، ودعم المستفيد، إضافة إلى متابعة جميع مراحل تقديم الخدمة لضمان استمرارية الرعاية وتحسين التواصل مع المرضى والمستفيدين.

ويحمل المشروع شعار «معك خطوة بخطوة»، تأكيداً على التزام مجمع الملك عبدالله الطبي بتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض، وتواكب مستهدفات نموذج الرعاية الصحية السعودي ورؤية المملكة 2030، من خلال الارتقاء بتجربة المستفيد، وتعزيز تكامل الخدمات، ورفع مستوى الجودة والرضا، بما يدعم مستهدفات تجمع جدة الصحي الثاني في تقديم رعاية صحية متقدمة ومستدامة.