أنهى الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا مسيرته الكروية، معلناً اعتزاله اللعب بعد أكثر من 20 عاماً قضاها بين الملاعب، ترك خلالها بصمة بارزة مع منتخب بلاده وعدد من الأندية الأوروبية.



وأعلن أوتشوا، البالغ من العمر 41 عاماً، قراره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته. وجاء ظهوره الأخير بقميص المكسيك كبديل خلال الدقائق الـ12 الأخيرة من مواجهة التشيك، التي انتهت بفوز منتخب بلاده 2-0، وسط تحية جماهيرية كبيرة في ملعب أزتيكا، المكان الذي شهد انطلاقته مع الفريق الأول لنادي كلوب أمريكا عام 2004.



وقال الحارس المكسيكي في رسالة وداعية إنه قدم كل ما لديه طوال مسيرته، مؤكداً أنه لم يبخل بأي جهد مع الأندية التي مثلها أو مع منتخب بلاده.



وخاض أوتشوا خمس نسخ سابقة من كأس العالم قبل مشاركته الأخيرة، واشتهر بتصدياته الحاسمة، أبرزها ركلة جزاء أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مونديال قطر 2022.



وعلى صعيد الأندية، امتدت مسيرته 22 عاماً، تنقل خلالها بين تجارب احترافية في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.