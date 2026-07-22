بعد مرور 11 يوماً فقط على تكليف صالح أبو نخاع مديراً تنفيذياً لكرة القدم بنادي ضمك، الذي أعلنه حساب النادي عبر منصة «X»، أعلن الحساب ذاته أيضاً تكليف سلطان مجرشي مديراً تنفيذياً لكرة القدم، وذلك بعد استلام رئيس النادي الجديد مهماته، في الوقت الذي لا يزال فيه عقد أبو نخاع سارياً لمدة عام.



وأثار هذا الإجراء الإداري عدداً من التساؤلات حول آلية التكليف، خصوصاً أنه جمع بين وجود مديرين تنفيذيين للمنصب ذاته، وهو أمر ربما يحدث لأول مرة.



وقال صالح أبو نخاع في حديثه لـ«عكاظ»: «لقد تنازلت مسبقاً عن الظهور في برنامج رياضي، وكذلك عن الترشح للعمل في نادٍ رياضي آخر بمنطقة عسير، قبل توقيعي للعمل مديراً تنفيذياً لكرة القدم في ضمك، إلا أنني تفاجأت كثيراً بتكليف مدير تنفيذي آخر للمنصب ذاته».



وأضاف أبو نخاع: «مما يدعو للاستغراب أنه رغم الديون الكبيرة التي خلفتها الإدارة السابقة، قامت الإدارة الحالية بارتكاب خطأ إداري قد يتسبب في خسارة ما يقارب 2.5 مليون ريال من مبلغ الحوكمة، المقدر بـ10 ملايين ريال في حال تحقيق معاييرها كافة، وذلك بسبب خطأ إداري يتمثل في تكليف مدير تنفيذي آخر غير متفرغ».



وأوضح أبو نخاع أنه تلقى العديد من التساؤلات من جماهير «فارس الجنوب» حول هذا الإجراء، مؤكداً أنه أوضح لهم أنه لا يعلم تفاصيل ما حدث.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي ضمك شاكر بن عوير، في حديثه لـ«عكاظ»، أن نادي ضمك للجميع، مشدداً على أن العمل القادم سيكون متقدماً ومتطوراً ومختلفاً في جميع ألعاب النادي، ويحتاج إلى وقفة جادة، وجماهير محفزة، وروح واحدة.



وأضاف بن عوير أن إعادة الفريق الأول لكرة القدم، على وجه الخصوص، إلى مصاف أندية دوري روشن ستكون تحدياً وهدفاً رئيسياً نصب أعين الإدارة، مؤكداً أن «فارس الجنوب» لا يرضى إلا بأن يكون بين أندية الكبار.