انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم، في ظل قلق المستثمرين من تصعيد الحرب بعد أن شنت القوات الأمريكية هجمات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي. وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، متأثراً بهبوط بلغ 1.7% في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» قبل إعلان أرباحه للربع الثاني.



صعود أسهم السعودية



وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1%، بينما صعد المؤشر القياسي السعودي 0.7%، مدعوماً بارتفاع سهم «البنك الأهلي السعودي» 2.8%. وانخفض المؤشر القطري 0.4% متأثراً بخسارة سهم «بنك قطر الوطني»، وتراجع المؤشر البحريني 0.1%، ونزل المؤشر الكويتي بالنسبة نفسها أيضاً، في حين ارتفع المؤشر العماني 0.3%. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1%.



حذر المستثمرين



وأوضح خبراء اقتصاديون أن نتائج أعمال الربع الثاني قد توفر دعماً، لكن من المرجح أن يظل المستثمرون حذرين على المدى القريب.

وأشاروا إلى أن مضيق باب المندب يبرز مصدرَ خطرٍ رئيسي ثانياً إلى جانب مضيق هرمز، مما يزيد من المخاوف من تدفقات الطاقة في المنطقة، لافتين إلى أن أي تصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ويدفع علاوات مخاطر النفط الخام إلى الأعلى، ويؤجج ضغوط التضخم العالمية.