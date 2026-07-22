أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي أكد فيها أنه لم يلتقِ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، جدلاً كبيراً في إيران.



واستعرض عراقجي في مقابلة على «يوتيوب» مع المخرج الوثائقي جواد موغوي، كواليس إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة وآلية صنع القرار في طهران، موضحاً أن لجنة مصغرة مؤلفة من ستة أعضاء داخل المجلس الأعلى للأمن القومي كانت تتولى اتخاذ القرارات الفورية بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن.



وأشار إلى أنه لم يلتقِ حتى الآن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مضيفاً: «لا يعتقد أن أحداً رآه في المرحلة الحالية سوى عدد محدود جداً من الأشخاص».



وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً في إيران، مما أدى إلى حذف المقابلة بالكامل بعد ساعات من نشرها.



واعتبر وزير الخارجية الإيراني انتخاب مجتبى تأكيداً على استمرار مبادئ الجمهورية الإيرانية وعدم حدوث أي تغيير في نهجها.



وفيما يخص قرارات المفاوضات، قال عراقجي إن القرارات المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة لم تكن تُتخذ داخل المجلس الأعلى للأمن القومي بكامل أعضائه، بل عبر لجنة مصغرة ضمت ستة أعضاء، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، إضافة إليه وإلى عضوين آخرين لم يكشف هويتهما.



وأشار إلى أن اللجنة كانت تتخذ القرارات في حينها بسبب صعوبة التواصل مع القيادة العليا، مبيناً أن جميع الملفات المرتبطة بالمفاوضات كانت تمر عبرها وفق الإجراءات نفسها المعتمدة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي.



ولفت إلى أن اللجنة تشكلت بعد حرب الأيام الـ12، وكانت في بدايتها لجنة معنية بالملف النووي برئاسة علي شمخاني، قبل أن تتحول لاحقاً إلى لجنة للمفاوضات برئاسة علي لاريجاني.



وانتقدت وسائل إعلام إيرانية المقابلة، معتبرة أنها عرضت معلومات حساسة تتعلق بكيفية إدارة الدولة خلال الحرب.



ورأت صحيفة «جوان»، المقربة من الحرس الثوري، أن مقابلة عراقجي عرضت «أموراً لم يكن ينبغي إعلانها»، موجهة له سيلاً من الانتقادات اللاذعة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يظهر فيه مجتبى خامنئي علناً منذ تعيينه مرشداً ثالثاً للنظام الإيراني، ولم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، فيما تقتصر الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة منذ إصابته في الهجوم الذي قُتل فيه والده وسلفه علي خامنئي في فبراير الماضي.



وأثار غيابه الطويل عن الأنظار تساؤلات متزايدة بشأن مدى دوره الفعلي في إدارة شؤون البلاد، كما زاد من الجدل حول أزمة الشرعية التي يواجهها النظام الإيراني.