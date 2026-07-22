يواصل فريق الشباب معسكره الإعدادي في النمسا، إذ سيخوض ثلاث مباريات ودية أخرى أمام النصر الإماراتي في 26 يوليو الجاري، وضد الأهلي القطري في 30 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مواجهاته التجريبية أمام مولودية الجزائر في 4 أغسطس القادم، سعياً للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل بداية الموسم الجديد.



وكان فريق الشباب استهل مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام بالنمسا، بالتعادل السلبي أمام فريق بوليتكنيكا الروماني، في أول اختبار تحضيري تحت قيادة المدرب الألماني توماس ليتش، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.



وشهدت المواجهة فرصة للجهاز الفني الشبابي للوقوف على مستويات اللاعبين وتقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة عدد من العناصر والوقوف على مدى الانسجام بين أفراد الفريق، في إطار التحضيرات المتواصلة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.