علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة النادي الأهلي تواصل تحركاتها لتدعيم مركز لاعب الارتكاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ وضعت خيارين جديدين على طاولة المفاوضات للتعاقد مع أحدهما، ليكون بديلاً للفرنسي إنزو ميو، ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.



وأوضحت المصادر أن القائمة تضم الفرنسي كواديو «مانو» كونيه، لاعب وسط نادي روما الإيطالي، إلى جانب السنغالي عبدالله فاييه، لاعب باير ليفركوزن الألماني، المعار إلى لوريان الفرنسي، إذ تواصل الإدارة دراسة الملفين من مختلف الجوانب الفنية والمالية قبل اتخاذ القرار النهائي.



ويُعد كونيه، المولود في 17 مايو 2001، أحد أبرز لاعبي خط الوسط الصاعدين في الكرة الأوروبية، إذ يبلغ طوله 1.85 متر، ويتميز بالحيوية الكبيرة، والقوة البدنية، والقدرة على افتكاك الكرات، إلى جانب جودة التمرير وربط الخطوط. وتدرج في أكاديمية تولوز الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة ناجحة مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، لينتقل بعدها إلى روما الإيطالي، حيث فرض نفسه سريعاً كإحدى الركائز الأساسية في خط الوسط.



وعلى الصعيد الدولي، شارك كونيه مع المنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس 2024، وأسهم في تحقيق الميدالية الفضية، قبل أن يلفت الأنظار مع المنتخب الأول، مستفيداً من غياب أوريلين تشواميني، ليحجز مكاناً أساسياً في تشكيلة «الديوك»، ويواصل تألقه في كأس العالم، الأمر الذي جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.



أما السنغالي عبدالله فاييه، فيبلغ من العمر 21 عاماً، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وبدأ مسيرته مع أكاديمية ديامبارز السنغالية، قبل انتقاله إلى هاكن السويدي، ومنه إلى باير ليفركوزن الألماني، الذي قرر إعارته إلى لوريان الفرنسي بهدف منحه المزيد من دقائق اللعب وصقل خبراته في الدوريات الأوروبية.



وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الساعي إلى تعزيز جودة الفريق بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق، في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الأهلي خلال الموسم القادم، على أن يُحسم الملف خلال الأيام القادمة بعد استكمال المفاضلة بين الخيارات المطروحة.



