بعد سنوات من تراجع حضوره أمام الأحذية ذات الكعب الرفيع والمنصات الضخمة، يعود الكعب الوتدي (Wedges) ليحجز مكانه بين أبرز صيحات صيف 2026. فقد أعادت دور الأزياء العالمية تقديمه بتصاميم أكثر عصرية تجمع بين الراحة والأناقة، ليصبح خياراً مفضلاً للإطلالات اليومية والمناسبات الصيفية.

ويتميز الكعب الوتدي بتوفير ثبات وراحة أكبر مقارنة بالكعب التقليدي، وهو ما يتماشى مع التوجه الحالي في عالم الموضة نحو القطع العملية دون التخلي عن المظهر الأنيق. وبرز هذا الموسم بخامات متنوعة مثل الجلد، والرافيا، والقش المنسوج، إلى جانب الألوان الحيادية التي يسهل تنسيقها مع مختلف الإطلالات.

وتنسقه عاشقات الموضة مع الفساتين الانسيابية، والسراويل الواسعة، والتنانير متوسطة الطول، ليمنح الإطلالة لمسة صيفية أنيقة دون المبالغة. كما عاد بقوة في إطلالات عدد من النجمات والمؤثرات، مما ساهم في إعادة إحيائه بعد غياب استمر مواسم عدة.