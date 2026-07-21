تواصل صيحات الأظافر في 2026 الابتعاد عن التصاميم البسيطة، لتتجه نحو أسلوب أكثر جرأة وفخامة، ويبرز هذا الموسم ترند Maximalist Gem Nails أو الأظافر المرصعة بالأحجار كبيرة الحجم، الذي يجمع بين فن الأظافر والمجوهرات في إطلالة واحدة.

كما يظهر في التصميم، تعتمد الصيحة على تثبيت أحجار كريستالية ضخمة بقصات هندسية مثل المستطيل والزمرد، مع توزيعها على كل ظفر بلون مختلف، ما يمنح اليد مظهراً يشبه مجموعة من الأحجار الكريمة الملونة. وتكتمل الإطلالة بقاعدة لامعة من الجليتر أو الكروم لتعكس الضوء وتبرز بريق الأحجار.

ورغم أن هذا الترند يبدو مبالغاً فيه للوهلة الأولى، إلا أنه أصبح خياراً مفضلاً لعاشقات الإطلالات اللافتة، خصوصا في المناسبات، حفلات الزفاف، جلسات التصوير، والمهرجانات، حيث يمنح الأظافر حضوراً لا يقل فخامة عن الإكسسوارات.

وتتنوع الألوان بين الأزرق الياقوتي، الأخضر الزمردي، الوردي الفوشيا، البنفسجي، والشمبانيا، مع إمكانية تنسيقها بأسلوب (Rainbow Gems) الذي يعتمد لوناً مختلفاً لكل ظفر، أو اختيار لون موحد لإطلالة أكثر هدوءاً.

ورغم جمالها، تحتاج هذه الأظافر إلى عناية خاصة، لأن الأحجار البارزة قد تكون أقل عملية للاستخدام اليومي، لذلك يفضل اعتمادها للمناسبات أو لفترات قصيرة، مع تثبيتها بمواد احترافية لضمان بقائها في مكانها.