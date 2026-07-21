واصلت النجمة العالمية زيندايا ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة، من خلال إطلالة لافتة اختارتها ضمن الجولة الترويجية لفيلم The Odyssey. واستعادت النجمة العالمية تصميمًا أرشيفيًا من مجموعة المصمم اللبناني زهير مراد للهوت كوتور لربيع وصيف 2013، مؤكدة أن الأزياء الخالدة لا تفقد قيمتها مهما مر عليها الزمن.

جاءت الإطلالة باللون الذهبي المعدني، مؤلفة من جاكيت بروكيد بتصميم منحوت وأكتاف بارزة مع خصر محدد، نسقته مع تنورة متناسقة بقصة مستقيمة وفتحة جانبية، في تصميم يجمع بين الفخامة الكلاسيكية والطابع العصري. وأبرزت التطريزات الدقيقة والترتر واللؤلؤ الحرفية العالية التي تميز تصاميم زهير مراد في تلك الفترة.

وكعادته، اختار منسق الأزياء لو روش قطعة أرشيفية تحمل قيمة تاريخية في عالم الموضة، مواصلًا نهجه في توظيف الأزياء القديمة بأسلوب معاصر. ولم تكن هذه الإطلالة الأولى من الأرشيف خلال الجولة الترويجية للفيلم، إذ سبق أن ظهرت زيندايا بتصاميم من جيفنشي وألبرتا فيريتي، في إطار مفهوم (Method Dressing) الذي يربط إطلالات النجوم بأجواء العمل السينمائي الذي يروجون له.