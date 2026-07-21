بعد سنوات من هيمنة الأزياء الهادئة والتصاميم الكلاسيكية، يشهد صيف 2026 عودة قوية لروح التسعينيات وبدايات الألفية، وهذه المرة من خلال صيحة Board Short Summer، أو شورتات ركوب الأمواج، التي أصبحت واحدة من أكثر القطع رواجاً على منصات العرض وفي إطلالات المشاهير.

ورغم أن هذه الشورتات صُممت في الأصل لممارسة رياضة ركوب الأمواج، فإن دور الأزياء أعادت تقديمها بقصات أكثر أناقة وخامات فاخرة، لتصبح مناسبة للإطلالات اليومية بعيداً عن الشاطئ. كما ساهم ظهورها في عروض علامات عالمية، إلى جانب تبنيها من قبل المؤثرين وصناع المحتوى، في انتشارها بشكل واسع خلال الموسم الحالي.

وتتميز الصيحة بقصتها الواسعة، وطولها الذي يصل غالباً إلى منتصف الفخذ أو فوق الركبة، مع ألوان جريئة أو طبعات مستوحاة من ثقافة الشاطئ. لكن سر نجاحها هذا العام يكمن في طريقة تنسيقها؛ إذ لم تعد تُرتدى مع الملابس الرياضية فقط، بل أصبحت تُنسق مع القمصان البيضاء الواسعة، والسترات الخفيفة، والقمصان الحريرية، وحتى الأحذية ذات الكعب الصغير، في مزيج يجمع بين العملية والأناقة.

ويرى خبراء الموضة أن انتشار هذه الصيحة يعكس رغبة المستهلكين في الابتعاد عن الإطلالات الرسمية الصارمة، والاتجاه نحو ملابس أكثر راحة وعفوية، دون التخلي عن اللمسة العصرية. كما تشير تقارير الموضة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث عن شورتات ركوب الأمواج هذا الصيف، ما يؤكد أنها أصبحت من أبرز القطع المطلوبة لهذا الموسم.