تواصل زيوت الشفاه الملونة (Tinted Lip Oils) ترسيخ مكانتها واحدةً من أبرز صيحات الجمال في صيف 2026، بعدما أصبحت الخيار المفضل لمن يبحثن عن مظهر طبيعي يجمع بين الترطيب واللون الخفيف في منتج واحد.

وتتميز هذه المنتجات بتركيبات غنية بالزيوت المغذية مثل الجوجوبا وبذور العنب والسكوالان، ما يمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً ولمعاناً صحياً دون الإحساس باللزوجة الذي ارتبط بملمعات الشفاه التقليدية.

ويرى خبراء التجميل أن الإقبال المتزايد على زيوت الشفاه يعكس تحولاً أوسع في صناعة الجمال نحو المنتجات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين العناية والمكياج، بدلاً من المستحضرات التي تركز على الجانب التجميلي فقط.

ومع استمرار انتشار هذا الاتجاه على منصات التواصل الاجتماعي، توسعت العديد من العلامات التجارية في إطلاق درجات جديدة تناسب مختلف ألوان البشرة، إلى جانب تركيبات تمنح لوناً يدوم حتى بعد زوال اللمعان، ما يجعل زيوت الشفاه من أكثر المنتجات طلباً خلال الموسم الحالي.