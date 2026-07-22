يسعى النجم هتان باهبري للظهور بشكل مختلف مع فريق الدرعية خلال الموسم الرياضي الجديد، الذي يعتبر محطته الاحترافية السابعة بعد أن لعب لستة أندية (الاتحاد، الهلال، الشباب، الخليج، التعاون والخلود)، ونجح في حصد البطولات مع فريقي الاتحاد والهلال، فيما حقق وصافة كأس الملك في الموسم الماضي مع فريق الخلود.



شارك هتان باهبري مع فريق الدرعية في اللقاء الودي الأول أمام فريق تريليبورغ السويدي، ونجح خلال 45 دقيقة في صناعة فرصتين، وتمريرة حاسمة، ويتطلع لمواصلة التألق في المباريات الودية للوصول إلى الجاهزية الفنية الكاملة للموسم الجديد.