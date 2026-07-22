أعلن الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة في الملاعب، كان آخرها تمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب أوتشوا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قدمت كل ما لدي، ولم أدخر حبة عرق واحدة في الملعب من أجل الأندية التي لعبت لها والمنتخب الوطني، واليوم أُعلق قفازي».

وأضاف: «أن تكون حارس مرمى يعني أن تدرك أنك قد تنتظر 90 دقيقة من أجل لحظة واحدة يتوقف عليها كل شيء، وعندما تأتي تلك اللحظة، لا يمكنك التردد».

إنجاز مونديالي تاريخي

وشارك أوتشوا، البالغ من العمر 41 عاماً، في بطولة كأس العالم 6 مرات، وهو رقم قياسي لم يحققه سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

مسيرة حافلة مع المنتخب والأندية

وكان أوتشوا حارس المرمى الأساسي للمكسيك في ثلاث بطولات كأس عالم: البرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022، بينما جلس احتياطياً لراؤول رانجيل في مونديال 2026، وبلغ عدد مشاركاته الدولية 154 مباراة.

وعلى مستوى الأندية، خاض أوتشوا مسيرة حافلة امتدت 22 عاماً، لعب خلالها في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.