توفي، اليوم (الأربعاء)، الفنان المصري محمد الشرشابي، عن عمر ناهز 61 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.

إعلان الوفاة

وأعلنت زوجة الفنان الراحل الفنانة شادية حسني خبر الوفاة عبر حسابها على «فيسبوك»، وكتبت في منشورها: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون وداعاً زوجي الحبيب الغالي الفنان القدير محمد الشرشابي، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، وأسكنه الفردوس الأعلى إن شاء الله»، لتنهال عليها عبارات التعازي والمواساة من المحبين والأصدقاء داخل الوسط الفني وخارجه.

ميلاده ونشأته

ولد الشرشابي في 27 أكتوبر عام 1965 بمدينة القاهرة، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة، واستطاع أن يلفت الأنظار بموهبته في التمثيل والأداء الصوتي، ليصبح واحداً من الفنانين الذين تركوا بصمة خاصة في مجال الدوبلاج العربي.

وكانت بدايته مع شركة والت ديزني من خلال مشاركته في فيلم الرسوم المتحركة الشهير «101 Dalmatians»، إذ أدى صوت شخصية الكلب «داني» في النسخة العربية، ليكون هذا العمل نقطة انطلاقه في عالم الدوبلاج، قبل أن يشارك لاحقاً في العديد من أفلام ومسلسلات ديزني.

ونجح الشرشابي في تقديم أصوات متعددة خلال مسيرته، مستفيداً من قدرته على تغيير نبرة صوته والتعبير عن الشخصيات المختلفة، وهو ما جعله من الأسماء المعروفة لدى جمهور الأطفال والعائلات الذين ارتبطوا بأعمال ديزني المدبلجة باللغة العربية.

أعماله الفنية

شارك الشرشابي في ما يقرب من 50 عملاً فنياً تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وقدم أدواراً مختلفة أثبت خلالها قدرته على التنقل بين الشخصيات المتنوعة.

ومن أبرز أعماله السينمائية مشاركته في أفلام «الإرهاب والكباب»، و«الجزيرة 2»، و«يا مهلبية يا»، و«اليوم المشهود»، و«العذراء والعقرب»، و«الاتحاد النسائي»، و«الذكاء المدمر»، و«تيتة رهيبة»، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحاً جماهيرياً، وترك من خلالها حضوراً مميزاً رغم أن كثيراً من أدواره جاءت ضمن الشخصيات المساندة.

ولم تقتصر مسيرة الشرشابي على السينما فقط، بل شارك في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية التي تنوعت بين الأعمال التاريخية والاجتماعية والكوميدية.

مسلسلات ومسرحيات

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها «الوسية»، و«الزيني بركات»، و«غوايش»، و«بعد العاصفة»، و«رقيب لا ينام»، و«يوميات مدينة على النيل»، و«الكهف والوهم والحب»، و«اليقين»، و«أيام الغياب»، و«الخروج من المأزق». كما شارك في أعمال أخرى منها «عظماء في التاريخ»، و«يحكى أن» الموجه للكبار والأطفال، و«اثنين اثنين»، و«السيرة الهلالية» الجزء الثاني، و«نسر الشرق» الجزء الأول، و«بفعل فاعل»، و«فيفا أطاطا»، و«فولي وفولانيا».

وشارك الفنان الراحل كذلك في عدد من العروض المسرحية، من بينها مسرحيتا «حب وطب ومزيكا» و«أحدب نوتردام»، إلى جانب مشاركته في مجموعة من السهرات التلفزيونية والأعمال الإذاعية.