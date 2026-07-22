عاد المنتخب السعودي للرياضيات إلى السعودية بعد تحقيقه أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته في أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO)، بحصد 6 ميداليات دولية (3 فضيات و3 برونزيات) في النسخة الـ67 التي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية، وسط منافسة شارك فيها 660 طالبًا وطالبة من 117 دولة.



وفاز بالميداليات الفضية: يوسف أيمن بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، وعبدالسلام عبدالله السلمي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وعبدالإله محمد السقاف من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، فيما نال الميداليات البرونزية إلياس شاكر الفرج، وعبدالله طارق العامر من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وفارس محمد الكنهل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.



ورفع الإنجاز رصيد المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 88 جائزة دولية منذ بدء مشاركاتها عام 2004، تشمل 15 ميدالية فضية و51 ميدالية برونزية و22 شهادة تقدير، بما يعكس التطور المتواصل لمستوى الطلبة السعوديين في المنافسات العلمية العالمية.