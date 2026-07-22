رُصد صباح اليوم مشهد فلكي لافت في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تمثل في اجتماع عنقود الثريا، وعنقود التويبع، وكوكب المريخ، ونجم ممسك الأعنة.



وأوضح عضو جمعية «آفاق» لعلوم الفلك برجس الفليح، أن المشهد جمع عددًا من أبرز الأجرام والمعالم الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة خلال فصل الصيف عند صفاء الأجواء، مبيناً أن الثريا تُعد من أشهر العناقيد النجمية المفتوحة، وتقع ضمن كوكبة الثور، وتمتاز بسهولة تمييزها بفضل تجمع نجومها اللامعة.



وبين أن التويبع يُعرف فلكياً بعنقود القلائص (Hyades)، وهو أقرب العناقيد النجمية المفتوحة إلى الأرض، ويظهر على هيئة تجمع نجمي واسع يجاور الثريا، فيما برز كوكب المريخ بلونه المائل إلى الحمرة، بوصفه من أكثر الكواكب تميزاً عند الرصد البصري خلال فترات ظهوره المناسبة، مشيراً إلى أن نجم ممسك الأعنة من النجوم اللامعة التابعة لكوكبة ممسك الأعنة (Auriga)، ويستعين به هواة الفلك للتعرف على مواقع الكوكبات خلال ليالي الرصد.



وأكد أن مثل هذه المشاهد تسهم في تعزيز ثقافة الرصد الفلكي، وتشجع المهتمين على التعرف إلى النجوم والكواكب والعناقيد النجمية، ولا سيما في المناطق التي تتميز بانخفاض التلوث الضوئي وصفاء السماء، ومنها براري محافظة رفحاء التي تُعد من المواقع المناسبة لرصد الظواهر الفلكية والتصوير الليلي.