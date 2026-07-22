تشكل بعض حوادث السير البسيطة التي تخلو من الإصابات والوفيات والأضرار والتلفيات الكبيرة عوائق وتتسبب في «تلبكات» في الشوارع والطرق، وينجم عن ذلك شل حركة السير وتعطيل مركبات الطوارئ والإسعاف. وتزداد الحالة في ساعات الذروة في الصباح والظهيرة عند ذهاب وعودة الطلاب والموظفين من مدارسهم ومقار أعمالهم.



لمواجهة هذه الإشكاليات، أجازت إدارة المرور تحريك السيارة من موقع الحادثة قبل وصول الجهة المختصة في ثلاث حالات: أولها إذا كانت الحادثة بسيطة وتولى أحد طرفي الحادثة تصوير المركبات بدقة، والثانية إذا كان موقع الحادثة يهدد السلامة العامة وحياة الآخرين والسيارات العابرة أو معرقلاً لحركة السير في الشارع، والحالة الثالثة عند صدور تعليمات من الجهة المختصة بتحريك السيارات.



وينصح في الحالات الثلاث توثيق الحادثة بصور واضحة لجميع الزوايا قبل إزاحة السيارات من مكانها، ثم إيقاف السيارات في أمان على جانب الطريق لتفادي أي اصطدامات إضافية. والخطوة التالية الاتصال بالجهات المعنية للإبلاغ عن التفاصيل فوراً.



في المقابل، يُحظر مبارحة السيارة من مكان الحادثة في الحوادث الكبيرة، كما يحظر عدم تقديم المساعدة لمصابي الحادثة المرورية، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادثة أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادثة مرورية لأي ذريعة كان. وعلى كل سائق يكون طرفاً في حادثة مرورية كبيرة أن يوقف المركبة في مكان الحادثة، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادثة.