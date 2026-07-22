أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إيران في مأزق كبير، لافتا إلى أن الرئيس دونالد ترمب لديه الكثير من الخيارات إذا لم تتعاون طهران.



وعقب اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر وزراء خارجية آسيان في مانيلا الذي استمر نحو 90 دقيقة، وفق رويترز، قال روبيو: إن إيران لم تلتزم بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم، موضحاً أن فتح مضيق هرمز كان بنداً أساسياً بالمذكرة لكنها أخلت به. وأضاف أن إيران تستهدف الملاحة الدولية عبر ممر مائي دولي، مشيرا إلى أن طهران وقعت على مذكرة التفاهم التي تنص على عدم استهداف السفن.



وأكد أن واشنطن تدافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتواصل القضاء على قدرات إيران العسكرية التي تهدد الملاحة البحرية. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية.

وأعلن الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة تود التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي.



واعتبر روبيو أن الصين لم تغير مسار حرب إيران، مشيراً إلى أنه لا شيء فعلته بكين غيّر مسار الصراع مع إيران، وأنها كانت متعاونة في بعض الأحيان.



وأضاف أن هناك مجالات للتعاون المحتمل بين الولايات المتحدة والصين، معترفا بوجود خلافات لدى الجانبين، لكن مهمتهما هي إدارة تلك الخلافات. وذكر أنه ونظيره الصيني وانغ يي تحدثا مطولاً عن الزيارة المزمع أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة.



ودعت الصين الشهر الجاري، الولايات المتحدة وإيران إلى وقف إطلاق النار واستئناف الحوار. وطالب وانغ يي جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار.



واتبعت الصين نهجاً دبلوماسياً حذراً خلال النزاع، فقد أدانت الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واستمرت في شراء النفط الإيراني، متحديةً العقوبات الأمريكية، لكنها أبقت قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المعنية.