بداية صادمة عاشها هاري ماغواير في مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون ضمن الجولة الثالثة من البريميرليغ.



المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 33 عامًا، الذي دخل أساسيًا بعد تألقه في الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون، لم يكد يكمل دقيقته الأولى في ملعب «هيل ديكنسون» حتى تعرض لاصطدام عنيف في الهواء مع مهاجم إيفرتون ثيرنو باري.



الالتحام القوي أسقط ماغواير أرضًا وسط تدخل فوري من الطاقم الطبي، بعدما بدأت الدماء تنزف بغزارة من أنفه، في لقطة أثارت قلق زملائه الذين تجمعوا حوله.



وعلى مقاعد البدلاء، تلقى ليني يورو أوامر سريعة من المدرب مايكل كاريك بالاستعداد والدخول في عمليات الإحماء، تحسبًا لخروج اضطراري مبكر.



إلا أن تدخل الجهاز الطبي كان حاسمًا، إذ تمكن من وقف النزيف ووضع الضمادات، ليعود قلب الدفاع الإنجليزي إلى أرض الملعب ويواصل المباراة رغم الإصابة القوية.