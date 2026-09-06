أنهت إدارة نادي القادسية رسميًا إجراءات التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب مامادو سانجاري، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



وجرت مراسم التعاقد بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية جيمس بيسجروف، والمدير الرياضي كارلوس أنتون. ويأتي التعاقد مع سانجاري (19 عامًا) استكمالًا لتوجه القادسية نحو استقطاب المواهب الشابة الواعدة من صفوف كبرى الأندية الأوروبية، بعد خطوة مماثلة تمثلت في ضم الهولندي تيجاني رايندرز من مانشستر سيتي في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتدرّج سانجاري الفرنسي في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث خاض تجربته الأخيرة مع فريق الشباب تحت 21 عامًا، وشارك معه خلال موسم 2025-2026.



وعلى الصعيد الدولي، مثّل سانجاري منتخب فرنسا تحت 18 عامًا في عدد من الاستحقاقات، ليضيف إلى سجله بُعدًا دوليًا يعزز حضوره بوصفه أحد أبرز المواهب الهجومية الشابة القادمة إلى الدوري السعودي هذا الموسم.



ويعكس التعاقد مع سانجاري إستراتيجية القادسية طويلة الأمد، القائمة على الاستثمار في لاعبين شباب يمتلكون خبرات تراكمية من أكاديميات أوروبية كبرى، بما يدعم طموحات أبناء الخبر للمنافسة محليًا وقاريًا، في ظل مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.