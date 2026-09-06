اكتسح برشلونة مضيفه فالنسيا بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي احتضنها ملعب ميستايا، ليؤكد تفوقه المطلق ويتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني منفردًا.



البلوغرانا دخل اللقاء بكامل قوته الضاربة، إذ منح المدرب هانزي فليك الثقة لبيدري للمشاركة أساسيًا إلى جانب رودري في أول ظهور مشترك لهما، كما اعتمد على لامين يامال منذ البداية، مع الدفع بتشافي إسبارت في مركز الظهير الأيسر.



وعلى الجانب الآخر، خاض فالنسيا المباراة وسط ظروف صعبة وتحت ضغط جماهيري كبير، بسبب تذبذب النتائج والأزمات التي يمر بها النادي، وهو ما انعكس على أداء الفريق أمام سيطرة برشلونة.



بهذا الانتصار الكبير، وجه برشلونة إنذارًا شديد اللهجة لمنافسيه قبل انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على جميع الجبهات هذا الموسم.