قصة «أميرة أستورياس».. ليونور تكتب فصول ملكة لم تأتِ بعد

ليست مجرد وريثة لعرش عريق، بل مشروع ملكة يجري إعداده على مهل. فمنذ أن أصبحت الأميرة ليونور وريثة العرش الإسباني، تحولت كل محطة في حياتها إلى جزءٍ من رحلة مدروسة، تجمع بين الدراسة والانضباط العسكري، وبين الحضور الإنساني الذي يقرّبها من الناس، في وقت تسعى فيه الملكية الإسبانية إلى تقديم وجه جديد يواكب تطلُّعات جيل مختلف.

وبينما لا تزال في مُقتبل العمر، نجحت ليونور في فرْض حضورها داخل إسبانيا وخارجها، لتصبح واحدة من أكثر الأميرات الشابات متابعة في أوروبا، ليس فقط لأنها الملكة المقبلة، بل لأنها تمثل نموذجًا حديثًا للعائلات الملكية في القرن الواحد والعشرين.

وريثة العرش

وُلدت ليونور دي بوربون أورتيث في 31 أكتوبر 2005، وهي الابنة الكبرى للملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا. ومع اعتلاء والدها العرش عام 2014، أصبحت وريثة العرش الإسباني، وحملت لقب (أميرة أستورياس)؛ الذي يُمنح تقليديًا لولي عهد إسبانيا.

سارت الأميرة على برنامج إعداد متكامل بدأ بالتعليم داخل إسبانيا، قبل أن تنتقل إلى كلية UWC Atlantic في ويلز لدراسة البكالوريا الدولية، في تجربة هدفت إلى تعزيز استقلاليتها والانفتاح على ثقافات مختلفة.

وبعد ذلك، خضعت لتدريب عسكري يمتد ثلاثة أعوام داخل القوات البرية والبحرية والجوية، ضمن تقليد يهيئ ورثة العرش لقيادة القوات المسلحة مستقبلًا، واكتسبت خلاله خبرات ميدانية شملت الإبحار، والطيران، والقفز المظلي.

وجه قريب من الناس

رغم البروتوكولات الملكية، تحرص ليونور على الظهور بصورة طبيعية وعفوية خلال لقاءاتها العامة، إذ تتبادل الحديث مع المواطنين، وتلتقط الصور التذكارية، وتشارك في الأنشطة المجتمعية، ما أسهم في ترسيخ صورتها كشخصية متواضعة وقريبة من مختلف فئات المجتمع.

تحضر الرياضة في اهتمامات الأميرة، تحديدًا كرة القدم؛ التي تعد جزءًا من الهوية الإسبانية. ظهرت في أكثر من مناسبة وهي تشجع المنتخب الوطني؛ أبرزها مشاركتها احتفالات اللاعبين عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، في مشهد أعاد للأذهان حضورها طفلةً خلال احتفالات مونديال 2010، ليختصر رحلة امتدت من مدرجات الملاعب إلى منصة تتويج الأبطال.

جيل جديد للملكية

على خلاف كثير من الشخصيات العامة، لا تمتلك ليونور حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تتبع العائلة المالكة الإسبانية سياسة تحافظ على خصوصية أفرادها، مع الاكتفاء بنشر أنشطتهم عبر القنوات الرسمية.

يرى مراقبون أن ليونور تمثل الجيل الجديد من الملوك الأوروبيين، حيث تجمع بين التعليم الدولي، الانضباط العسكري، والحضور الإنساني، إلى جانب اهتمامها بالثقافة واللغات والعمل العام، بما يعكس تطور مفهوم الملكية الدستورية في أوروبا.

الطريق إلى التاج

ومع اتساع مشاركاتها الرسمية عامًا بعد آخر، تبدو ليونور اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الدور الذي أُعدت له منذ طفولتها. وبين المسؤولية التي يفرضها التاريخ، والتحديات التي يفرضها العصر، تواصل (أميرة أستورياس) كتابة فصول رحلتها نحو العرش، لتكون وجهًا جديدًا لملكية تسعى إلى الحفاظ على إرثها، مع مخاطبة المستقبل بلغة أكثر قربًا من الناس.