يعتقد كثير من سائقي السيارات أن الخطوط الرفيعة المتوازية المطبوعة على الزجاج الخلفي مجرد عنصر تصميمي أو لمسة ديكور خارجية. لكن الحقيقة التقنية مختلفة تماماً، فهذه السطور البسيطة هي عبارة عن نظام أمان حراري مدمج يُنقذك من مخاطر الحوادث أثناء القيادة في الأجواء الباردة أو الرطبة.

كيف تحول الكهرباء الحرارة إلى رؤية واضحة؟

تُعرف هذه التقنية باسم شبكة إزالة الضباب والصقيع (Rear Defogger)، وهي عبارة عن أسلاك كهربائية دقيقة موصلة للتيار، تُثبت على سطح الزجاج الخلفي أو تُدمج داخله بعناية كي لا تعيق الرؤية:

طريقة العمل: بمجرد الضغط على زر إزالة الضباب داخل السيارة، يتدفق تيار كهربائي منخفض عبر هذه الأسلاك، مما يولد حرارة خفيفة تُدفئ الزجاج مباشرة.

إذابة سريعة: تعمل هذه الحرارة الموجهة على تبخير طبقات بخار الماء وتذويب الجليد المتراكم في ثوانٍ معدودة، مما يمنح السائق كشفاً كاملاً للطريق والمركبات خلفه.

ولم يأتِ تصميم هذه الشبكة على شكل خطوط أفقية متوازية بالصدفة، بل يقف خلفه تفكير هندسي ذكي يعتمد على توزيع حراري متوازن، إذ يضمن هذا النمط توزيع الحرارة بالتساوي على كامل مساحة الزجاج وبأقل استهلاك ممكن لطاقة البطارية، بدلاً من وضع طبقة تسخين كاملة قد تعتم الرؤية. وثمة فرق في الزجاج الأمامي، حيث يعتمد الزجاج الأمامي غالباً على دفع الهواء الساخن عبر فتحات التهوية لإزالة التكثف، لأن وجود أسلاك واضحة أمام عين السائق مباشرة قد يشتت انتباهه، رغم أن بعض الطرازات الحديثة بدأت بدمج خيوط تسخين مجهرية غير مرئية في الأمام أيضاً.

ويمكن الخلوص إلى أن هذه الخطوط البسيطة تُظهر كيف تتكامل الهندسة الذكية في تصميم المركبات، حيث يتحول سلك كهربائي دقيق إلى خط دفاع أول يحمي السائق من المفاجآت في الظروف الجوية القاسية.