لقي 26 شخصاً على الأقل حتفهم خلال الأسبوع الحالي في ولاية آسام شمال شرق الهند جراء فيضانات أعقبت هطول أمطار غزيرة، بحسب السلطات المحلية، مضيفة أنه من المتوقع أن تجتاح مزيد من العواصف الرعدية والرياح القوية مناطق عدة من شمال البلاد وشرقها (الأربعاء).

وذكرت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في ولاية آسام، أن 21 شخصاً لقوا حتفهم أمس، بعد أن اجتاحت فيضانات شديدة الولاية، ليرتفع إجمالي الوفيات خلال الأسبوع إلى 26.

وأفادت السلطات بأن نهر «براهمابوترا»، أحد أطول أنهار العالم، تجاوز منسوب الأمان في عدد من المناطق.

وتشهد الولاية أضراراً ناجمة عن زيادة تدفق المياه بشكل شبه سنوي خلال الأمطار الموسمية. وحذرت السلطات في ولاية «هيماتشال براديش» الواقعة في جبال الهيمالايا، من حدوث سيول وفيضانات بمناطق من الولاية اليوم.