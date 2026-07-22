تتذكر فجأة أنك بحاجة إلى تغيير إطارات سيارتك، وبعد أقل من ساعة، تبدأ إعلانات الإطارات في مطاردتك عبر كل تطبيق تفتحه على هاتفك. تسارع فوراً إلى الظن بأن هاتفك يتنصت على محادثاتك اليومية، بينما يخبرك البعض بأنك تبالغ في الشك وتعيش وهم التجسس. لكن الحقيقة التقنية الممتدة خلف الشاشات أعمق بكثير وأشد خطورة من مجرد تسجيل صوتي عابر، فالواقع يؤكد أن شركات الإعلانات لم تعد بحاجة للاستماع المباشر إلى صوتك لتتبع أفكارك واهتماماتك.

همسات لا تسمعها الأذن البشرية

خلافاً للاعتقاد الشائع بأن الهواتف تسجل المحادثات الشخصية طوال اليوم، كشفت أبحاث تقنية حديثة جرت في جامعة نورث إيسترن أساليب أكثر دهاءً تعتمد على ما يُعرف بالتتبع بالموجات فوق الصوتية عبر الأجهزة. تتلخص هذه التكنولوجيا في دمج إشارات صوتية غير مسموعة للأذن البشرية، بترددات عالية تتجاوز 18 كيلوهرتز، داخل الإعلانات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وحتى مكبرات الصوت في المتاجر. يلتقط ميكروفون هاتفك هذه الإشارات بصمت تام دون أن تشعر، ليربط جهازك المحمول فوراً بالتلفاز أو الحاسوب القريب منك، فيعرف المعلنون أن جميع هذه الأجهزة تعود للشخص نفسه ويبدأون في بناء ملف رقمي بالغ الدقة عن سلوكياتك.

ولم تتوقف وسائل التتبع عند هذا الحد، إذ أظهرت التحقيقات وجود تطبيقات تلتقط صوراً وفيديوهات حية لشاشات المستخدمين سرّاً وتسربها لجهات خارجية، بما تتضمنه من رسائل نصية وسجل تصفح وكلمات مرور. وهكذا يصبح إذن الميكروفون الذي منحته سابقاً لتطبيق مصباح أو آلة حاسبة بمثابة الباب الخلفي المفتوح للتنصت الرقمي، مجتمعاً مع بيانات موقعك الجغرافي وسجل مشترياتك لتشكيل بصمة إلكترونية تحيط بكل تفاصيل حياتك.

كيف تغلق أبواب التجسس الرقمي؟

تبدأ رحلة استعادة الخصوصية من تجريد التطبيقات غير الضرورية من صلاحية الوصول إلى الميكروفون، وذلك عبر توجهك إلى إعدادات الخصوصية والأمان في هاتف آيفون، أو مدير الأذونات في نظام أندرويد، ومراجعة القائمة بحزم لإلغاء هذا الإذن عن أي تطبيق لا يحتاجه بشكل أساسي. يتبع ذلك تعطيل خيار الإعلانات المخصصة وحذف معرّف الإعلانات من ضبط الخصوصية بالهاتف، لتمنع الخوارزميات من ربط عمليات البحث الليلية التي تجريها ببصمتك الرقمية.

ولا تكتمل الحماية دون إيقاف التلفاز الذكي عن نقل بيانات المشاهدة، من خلال الدخول إلى الشروط والسياسات في أجهزة سامسونغ وتعطيل خدمات معلومات المشاهدة، أو إلغاء تحديد الإعلانات المخصصة في شاشات إل جي. وأخيراً، يتوجب عليك الانتقال إلى إعدادات المساعدات الصوتية مثل تطبيق أليكسا أو قسم البيانات والخصوصية في حساب جوجل، لحذف سجلات النشاط الصوتي الملتقطة سابقاً وتحديد مدة زمنية قصيرة للسياسات الاحتفاظ بها، لتضمن بذلك قطع كافة خيوط التعقب الصامت التي تحيط بأجهزتك.