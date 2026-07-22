ذكرت السلطات المحلية بمنطقة فار جنوب فرنسا اليوم، أن حرائق غابات اندلعت بالمنطقة أمس وتتحرك بسرعة، مما تسبب في دمار 2500 هكتار وأجبر 400 شخص على الفرار من منازلهم. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء بالمنطقة وليام فوجل لمحطة إذاعية: «الوضع صعب للغاية، نحو 1100 من رجال الإطفاء ظلوا يعملون طوال الليل». وأضاف: «أن الحرائق لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم، لكن الرياح من المتوقع أن تكون أكثر ملاءمة اليوم على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة». وأفادت منطقة فار بأن الكهرباء منقطعة عن 2300 أسرة اليوم.

وتتركز معظم عمليات الإجلاء في قرى بونتيف، وكوتينياك، وسيلان-لا-كاسكيد، وكورينس، ومونتفور-سور-أرجان، فيما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع امتداد النيران إلى مناطق سكنية جديدة. وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أوروبا موسمًا استثنائيًا من موجات الحر والجفاف، إذ يؤكد علماء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من شدة حرائق الغابات واتساع نطاقها.