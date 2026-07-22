أعلنت شركة NHC اكتمال تنفيذ شبكة الألياف الضوئية في وجهة تبوك فالي، بالتعاون مع شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى الشركات التابعة للسعودية للطاقة - في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير بنى تحتية رقمية متقدمة تُسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع جاهزية الوجهات العمرانية الحديثة.

وشملت أعمال المشروع تنفيذ وتشغيل شبكة الألياف الضوئية التي تخدم أكثر من 745 وحدة سكنية، بما يتيح للسكان الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت عالية السرعة عبر المشغلين المرخص لهم، ويوفر بنية رقمية متطورة تدعم متطلبات العمل والتعليم والصحة والترفيه، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص NHC على تجهيز وجهاتها بأعلى مستويات الخدمات والبنية التحتية، ورفع جودة الحياة للعملاء عبر توفير حلول ذكية ومستدامة، إذ تولت ضوئيات المتكاملة تنفيذ البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن توفير شبكة موثوقة وعالية الكفاءة، انطلاقًا من مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في تطوير وتشغيل شبكات الألياف الضوئية.

يُذكر أن وجهة تبوك فالي تأتي امتدادًا لجهود NHC في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على مقومات جودة الحياة، وتتميز بتخطيط حضري يراعي أنسنة المدن واستدامتها، من خلال تكامل المرافق التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية والرياضية، بما يوفر بيئة عمرانية متكاملة تلبي تطلعات العملاء على أرض الواقع.