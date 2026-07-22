ارتفع سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين بدعم من عمليات الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4113.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 4119.1 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 59.82 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.6% إلى 1655.61 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.6% إلى 1302.25 دولار.